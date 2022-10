Garagebrand i centrala Umeå – flerfamiljshus evakueras

Det ha vällde ut mycket rök från ett underjordiskt källargarage där det finns 40 bilplatser.

– De håller på med rökdykning för fullt nu, säger SOS-operatören.

Minst en trappuppgång i flerfamiljshuset har evakuerades. Polisen fanns på plats för att hjälpa räddningstjänsten med evakueringen. Även ambulans var på platsen. Men ingen person ska ha skadats i branden.

Branden under kontroll

Vid 06.40 uppger räddningstjänsten att läget är under kontroll.

– Det var ett ganska stort garage så det tog dit att komma in och arbeta, men läget är under kontroll. Vi försöker få ut all rök just nu, säger SOS-operatören Anton Westman.

Han uppger också att de väntas vara kvar på platsen ungefär en timme till.

Enligt SVT:s reporter på plats ska boende nu få återvända till sina lägenheter igen.

Brandorsaken är i nuläget oklar. Polisen utreder händelsen och har spärrat av källaren för teknisk undersökning.