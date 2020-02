Umeå stadssprint ställer in – vädret orsaken

Det är det rådande vädret och den kommande prognosen som gör att tvälingsledningen tar beslutet att ställa in.

”Vi kommer tyvärr inte att kunna genomföra några tävlingar till helgen under rådande förhållanden. Det är så klart tråkigt och vi hoppas att detta ganska sena besked inte drabbar våra inresta åkare” skriver Umeå stadssprints tävlingsledare Mattias Abrahamsson på deras hemsida.

Detta innebär också att övriga arrangemang under helgen kommer att ställas in, som företagssprinten under fredagen och familjedagen under söndagen.