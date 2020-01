Karin Högströms smarta tricks gör succé i Go'kväll

Karin Högström är lärare på Maja Beskow skolan. Där jobbar hon som hemkunskapslärare och historielärare för nyanlända. Men i och med extraknäcket på SVT så har hon fått lite extra uppmärksamhet.

– Folk känner igen mig och kommer fram och pratar. Det är jätteroligt och vi har fått bra respons. Även om jag tycker att det här kan väl alla. Men 20- till 40-åringarna kan ju ingenting, säger Karin med ett skratt.

”Bra för plånbok och klimat”

Det har sänts sex episoder som är ungefär fem minuter långa som redan nu ligger på SVT play. Just nu spelas det in fler program som kommer att visas i Go'kväll under våren. Då kommer det att handla om bland annat skohyllan - hur man förvarar och tar hand om sina skor, och frysen – om att frosta ur frysen och förvara mat i frysen.

– Jag pratar mycket med mina barn som är i 30 års åldern och testar mina idéer på dom. Många av hemmahacksen är bra både för plånboken, men också för klimatet, säger Karin Högström.

I videon ovan kan du höra tre smarta hemmahacks av Karin Högström, samtliga program hittar du här.