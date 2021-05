Vaccinsamordnaren i Västerbotten: ”Vänta med att boka tid för vaccination”

Tidvis har möjligheten att använda tidbokning till all verksamhet via 1177:s e-tjänster varit helt stängd under veckan. Nu är den i mycket begränsad omfattning öppen igen till dess att den kan tas i full drift.

Region Västerbotten uppmanar nu allmänheten att avvakta några dagar med att försöka boka tider specifikt kopplat till vaccination mot covid-19, eftersom det finns andra patienter som behöver använda e-tjänsterna för att till exempel boka tid för provtagning.

– Genom att avvakta ett tag med att försöka boka tid för vaccination ger man dessa grupper en större chans att ta sig fram. Vi får hjälpas åt att göra det bästa av den här situationen, säger Ronny Lestander, vaccinationssamordnare, Region Västerbotten, i ett pressmeddelande.

Ingen prognos på när problemen är lösta

Regionen vill också att man undviker att försöka boka vaccinationstider via hälsocentral just nu.

– Det är av samma anledning. De flesta tider är bokade och vi vill ge hälsocentralerna större möjlighet att kunna hantera andra patientgrupper. Vänta några dagar och försök igen, säger Ronny Lestander.

Personer som behöver avboka eller omboka sitt besök hänvisas till att kontakta aktuell hälsocentral eller mottagning. Det finns ingen prognos på när problemen kan vara lösta.