Vanvårdad man lades in på sjukhus i Skellefteå – personal slog larm

Personal på Skellefteå lasarett slog tidigare i höstas larm efter att mannen från Norsjö lades in. Mannen beskrevs av personal på lasarettet som vanvårdad då han hade intorkad smuts i ansiktet och på kroppen, extremt dålig munhälsa och smutsiga kläder som luktade gammal urin.

Dessutom reagerade sjukhuspersonalen på att mannens assistenter inte hjälpte honom under sjukhusvistelsen, utan mest satt av tiden. Mannen har fem personliga assistenter som arbetar heltid och dygnet runt i hemmet.

Risk för förkortat liv

I anmälan till IVO står det att vanvården inneburit ett försämrat allmäntillstånd för mannen och att den i förlängningen skulle kunna leda till ett förkortat liv.

Eva Bergström, verksamhetschef för omsorgen i Norsjö kommun, vill inte ställa upp på en intervju om ärendet utan svarar på frågor via mejl.

Utbildad personal

Där skriver hon att den närmaste chefen fått riktlinjer om att inte besöka brukaren under pandemin för att minimera smittorisken och att alla arbetsplatsträffar skett digitalt.

– Den fasta personal som arbetar med mannen är samtliga utbildade undersköterskor och har många års erfarenhet av omsorgsarbete och det har varit en väl fungerande arbetsgrupp som vi har haft tillit till. Därför har det inte funnits anledning till misstanke om missförhållanden, något som vi nu har fått omvärdera, skriver Eva Bergström.

Vad gör ni för att det här inte ska hända igen?

– Vi kommer att sätta in tätare kontroller för att säkerställa att rutiner följs. Vi har utrett händelsen skyndsamt och skickat in ärendet till IVO som en lex Sarah och vi välkomnar deras stöd i att säkerställa att detta aldrig upprepas. Ytterligare åtgärder kan komma att behöva sättas in efter IVO:s utredning, skriver Eva Bergström.