I södra lapplandsfjällen varnas för mycket hård vind med nederbörd. Sydliga vindar på 15-20 meter i sekunden och täta snöbyar väntas under fredagskvällen.

I Västerbottens inland varnas det för mycket hårda vindbyar som drar in sent under fredagskvällen. Västlig vind med 21-23 sekundmeter i byarna.

Om prognosen ändras till 25 sekundmeter eller mer kommer varningen att uppgraderas till klass 2.