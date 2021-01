Meteorologen: ”Kan komma mer än en halv meter snö”

SMHI har utfärdat en klass-2 varning längs kusten under natten mot tisdagen. Man varnar för kraftigt snöfall och blåsigt väder. Det kan komma över en halv meter snö.

Även i inlandet är det utfärdat en vädervarning. Där varnas det för snöfall och det kan komma upp till 25 centimeter snö.

Snöfallet drar in sent under natten mot tisdag och kommer att pågå under morgonen och kommer att mattas av under dagen, men det kommer fortsätta att snöa.



Vår meteorolog Nitzan Cohen säger att man ska vara försiktig under tisdagen. Hör mer i klippet.