Det var här vattenläckan hittades. Efter grävarbete lyckades de reparera matarledningen. Foto: Ulf Eriksson

Vattenläcka i Dorotea lagad

Den stora vattenläcka som inträffade under lördagsmorgonen i Dorotea drabbade hela samhället. Under eftermiddagen lokaliserades läckan vid Storberget och under kvällen lagades den.