Vendela, 12 år, mötte björn när hon testade att följa med på jakt i Bygdsiljum

Mjötjärns jaktlag i Bygdsiljum vill få fler unga att börja jaga älg. Därför bjöd de in barn att få följa med på älgjakten.

– Idag har vi anordnat en älgjakt enbart för ungdomar, för att väcka deras intresse. Visst var det lite kallt idag, men vi har haft en stor tur också. Jag är väldigt glad över att barnen fick uppleva detta, säger Martin Sjöström, en av jägarna som var med.

Det blev en vacker, men kall morgon för äldre och yngre jägare. Och mycket innehållsrik. Calle, 13 år, höll just på att göra upp en eld att värma sig med när hans pappa ropade till.

– Så började vi höra hunden skälla. Så hörde jag ett brak genom skogen. Det lät så högt så man trodde att det var en stor tjur som skulle komma ut, säger Calle.

Men det var en kviga som fälldes just intill älgpasset.

Grävlingen visade sig vara en björn

Men det var ändå Vendela och hennes pappa som hade dagens största upplevelse. Deras hund började skälla på något som de först trodde var en grävling, men som visade sig vara något betydligt större. En riktigt stor björn.

– När pappa gick fram för att se vad det var hunden skällde på började först ett träd att svaja. Och sen hörde man bara ”badoum-badoum”. Sen såg vi ett stort, runt björnspår. När vi sedan såg björnen vara vi bara 29 meter ifrån den.

Inför arrangemanget hade jaktlaget gått igenom säkerheten för de medföljande.

– Det är max två barn per passkytt. Barnen sitter ner under jakten, då vet man var de är. I övrigt är det samma säkerhetstänk som under en vanlig jakt, säger Martin Sjöström

Barnen fick även få testa att skjuta med salongsgevär under handledning efter jakten.

Se när björnen kommer när Vendela följer med på älgpasset i klippet ovan