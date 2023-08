16 ungdomar misstänkta för stölder i Järvedbutik – fångades på övervakningskamera

Butiken som har öppet på natten och är obemannad kräver att kunden loggar in med sitt mobila band-id för att kunna handla. På så sätt har en ungdom loggat in och släppt in andra personer. Väl där inne har ungdomarna plockat på sig varor men inte alltid skannat allt som finns i korgen, ibland inte alls.

Det som har blivit stulet från butiken är bland annat oxfiléer, flak med energidryck, chips, gradivitetstest, kondomer och glass.

– Det rör sig om ett par hundra kronor till ett par tusen kronor vid varje tillfälle, säger Malin Löfgren, åklagare.

I klippet: Hör åklagaren Malin Löfgren berätta om butiksstölderna.