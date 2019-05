Soludden är en del av Härnösands gamla sjukhus Foto: Hans Lindblom/SVT

Flyktingboende i Härnösand anpassas för ensamma asylsökande

Migrationsverkets boende på Soludden är just nu under ombyggnad för att stärka brandskyddet. Under sommaren kommer inflyttning att ske successivt med plats för 200-300 asylsökande.

Asylboendet Soludden i Härnösand har skapat debatt på sociala medier. Just nu pågår arbeten med att stärka brandskyddet, och samtidigt sprids ryktet om att familjeboendet ska avvecklas och cirka 350 ensamstående män flytta in. Men det stämmer inte, enligt kommunalrådet Andreas Sjölander (S). Familjer och ensamstående Enligt honom vill Migrationsverket kunna placera ensamstående, både män och kvinnor, på boendet som ska kunna bo tillsammans. För att möjliggöra detta krävs en ombyggnad för att stärka brandskyddet. Samtidigt ska även familjer som bor där idag kunna bo kvar, men i en egen del av fastigheten. De kommer att utgöra ungefär en tredjedel av de boende. – Verksamheten på Soludden är Migrationsverket ansvariga för och vi kommer också ställa krav på att det ska bli tryggt för de boende och även för Härnösandsborna. Vi har som kommun ansvar för mottagandet och kompenseras också för detta. Osäkert antal Boendet kommer att ha 200-300 platser, berättar Jörgen Leding, tf enhetschef på Migrationsverket. – Det kommer att finnas plats för 200-300 personer, men det exakta antalet är inte klart, säger han. Härnösands kommun har ett kontrakt med Migrationsverket till slutet av år 2020. - Avtalet gäller till den sista december nästa år. Vi kommer att påbörja diskussion vad vi vill se för användningsområde för Soludden i framtiden, säger Andreas Sjölander (S). Dela Dela

