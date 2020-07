26 avlidna i covid-19 inom äldrevården i Sundsvall

Från pandemins början fram till och med den 12 juli har 139 personer inom äldreomsorgen i Sundsvall konstaterats smittade av coronaviruset. 26 har avlidit.

– Det är ganska höga dödstal. Samtidigt ger vi insatser till närmare 4 500 personer, så ställer man det i kontrast till det, så är det inte så stora siffror. Men det är mycket sorg förstås, för det här är personer som vi brytt oss om och vårdat, säger Annika Backström, tillförordnad förvaltningsdirektör.

7 av 10 dödsfall inom omsorgen

Om man jämför siffrorna med antalet smittade och döda i kommunen som helhet ser vi att drygt 70 procent av dödsfallen drabbat äldre och sköra inom omsorgen. Bland hela befolkningen i Sundsvalls kommun finns 849 bekräftade fall och 39 dödsfall.

– Vi vårdar ju personer som är äldre och sjuka och en del är ganska svårt sjuka. Så det är en del äldre som har svårt att orka med det här. Men det är inte alla som blir svårt sjuka. Vi har vårdat flera som nästan varit symptomfria, säger Annika Backström.

Smittvägarna flera

Även om någon analys inte gjorts skriftligt än, så ser hon flera smittvägar.

– Naturligtvis måste vi vara självkritiska och säga att det sannolikt kommit via vår egen personal, men även via boende som varit på sjukhus och även via en del äldre som varit rörliga ute i samhället.

Positiv tendens

Men de senaste veckorna har smittspridningen inom äldreomsorgen i Sundsvall minskat. Färre än tio äldre vårdas med smitta.

– Däremot ser vi en uppgång när det gäller smittade i personalen, men vi vet ju också att det är fler som testas, säger Annika Backström.