40 ordningsböter för störande musik i polisens region nord på två månader

Beslutet att polisen ska kunna utfärda böter på plats till den eller de som stör omgivningen med hög musik fattades nyligen av riksåklagaren och från den 1 juli började alltså den nya lagen att gälla.

Förseelsen rubriceras som ”förargelseväckande beteende genom att föra oljud på allmän plats genom att spela musik”. Ofta är det bilar i stadskärnor och på parkeringsplatser det handlar om.

Flest syndare i Bergslagen

Under juli månad utfärdades 17 ordningsböter i region nord, under augusti 23. Av den sammantagna siffran 470 för hela riket under samma period står polisregion Bergslagen – Dalarnas, Värmlands och Örebro län – för drygt hälften: 281 ordningsböter för hög och störande musik under tvåmånadersperioden.

– Genom ordningsböterna ser vi vissa effekter av en lite lugnare stämning och allmänheten är oftast väldigt nöjd med att polisen har fått snabbare verktyg, säger Patrik Vallin, brottsförebyggande samordnare i polisregion Bergslagen på polisens webbplats.