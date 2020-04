800 kommunanställda sjukskrivna i Örnsköldsvik

800 kommunanställda i Örnsköldsvik är just nu sjukskrivna, varav hälften inom välfärdsförvaltningen där äldreboenden och hemtjänsten ingår.

– De här verksamheterna sliter jättehårt just nu och det som också är oroväckande är att glappet mellan de som går hem och de som kommer tillbaka ökar, säger Per Nylén.

Kommunen jobbar nu på flera håll för att klara personalförsörjningen. Dels via frivilliginsatser och dels via internutbildningar för kommunanställda som ska kunna gå in och jobba i samhällskritiska verksamheter.

Nytt krispaket till kommunerna

Igår gick regeringen och samarbetspartierna ut med ytterligare ett stödpaket till kommuner och regioner till följd av coronakrisen. För Örnsköldsviks kommun innebär det ett tillskott på 57 miljoner kronor.

– Självklart välkommet. Det handlar i första hand om att säkerställa att upprätthålla samhällsviktiga funktioner i kommunen, säger Per Nylén.

Se mer i klippet ovan.