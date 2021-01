Slutpläderingarna från både åklagar- och försvarssidan genomfördes under fredagen i Hovrätten för nedre Norrland. Under förmiddagen pläderade chefsåklagare Marina Amonsson och under eftermiddagen var det advokaternas tur.

– Det motiv som har kommit är ju i så fall den här blåsningen. Att offret sägs ha kört ifrån två personer i en bil med pengar. Det handlar om en drogaffär, säger Marina Amonsson, chefsåklagare.

Rättegången avslutas idag.

I klippet berättar åklagaren om rättegången.