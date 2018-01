Ännu en Kramforsbo begärd häktad för grov smuggling

Smugglingshärvan som nu nystas upp med flera Kramforsbor inblandade omges av sträng sekretess.

Kammaråklagare Marie Reutne har hittills inte velat ge några kommentarer, och har inte ens velat uppge vad det är som den misstänkta smugglingen avser.

Greps

Klart är att en man och en kvinna i 25-årsåldern greps och anhölls på Arlanda i söndags.

I förrgår häktades mannen, en 24-åring från Kramfors, av Ångermanlands tingsrätt misstänkt för sex fall av grov smuggling som ska ha skett mellan juni och november i fjol.

24-åringen medger att han tagit emot ett paket mot betalning.

Häktning under torsdagen

Under onsdagen begärde åklagaren ytterligare en person, en 23-årig man från Kramforsområdet, häktad för samma brott under samma tidsperiod. Häktningsförhandlingen hålls under torsdagsmorgonen.

Kvinnan är inte längre anhållen.