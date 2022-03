Århundradets hockeymatch med försvaret på plats i Timrå

Icebreakers startade för 20 år sedan av bland andra Peter Forsberg och Markus Näslund och sysslar med välgörenhet i en stiftelse som skänker pengar till sjuka och handikappade barn.

– Ja, vi har hållit på i 20 år nu. Först hade vi som mål att samla ihop tio miljoner kronor. Vi har samlat ihop elva nu så det har gått bra, berättar Kent Forsberg, coach för Icebreakers.

Det har inte blivit så mycket matcher under pandemin men golfen med världsstjärnor har dragit in en del under somrarna.

Stjärnspäckat Tre Kronor Legends

Tre Kronor Legends ställer upp med idel ädel ishockeyadel. Vad sägs om Mats Näslund, Michael Nylander, Mattias Norström och Tomas Jonsson, coachade av OS-tränaren från 1994, Curre Lundmark.

– Vår vision är att möta klubbar och stödja deras ungdomsverksamhet, det hör till att hjälpa till att samla in pengar till de som behövs, säger Curre Lundmark.

Återförening från Modos storhetstid

I Icebreakers finns spelare från MoDos storhetstid, Bland annat JVM-kedjan från 1993 med Peter Forsberg, Markus Näslund och Niklas Sundström, som nu spelar tillsammans igen för första gången på många år. Även en Timrålegendar tar plats i truppen, Detroit Red Wings Henrik Zetterberg.

– Jag spelade för två, eller var det tre år sedan, så det känns väl sådär, pustar Henrik med ett leende efter uppvärminingen.

Försvarsmakten sponsrar

Bakom arrangemanget står bland annat Försvarsmakten och BAE Systems som ska demonstrera stridsfordon och göra en överflygning av JAS 39 Gripen. Vid invigningen av Hägglunds Arena i Örnsköldsvik på söndagen har dock flyguppvisningen ställts in med tanke på det rådande omvärldsläget.

Överbefälhavare Lars Bydén förklarar försvarets närvaro bland annat med att försvaret växer fort just nu:

– Vi är i ett läge där medborgarna behöver träffa oss och vi behöver berätta om vårt uppdrag. Dessutom växer vi i Västernorrland just nu och då passar det bra att prata om Försvarsmakten, bland annat i rekryteringssyfte, säger han.

I klippet berättar Lars Bydén om att ÖB numera skriver autografer och tar selfies med folk – se även Henrik Zetterberg, Kent Forsberg och Curre Lundmark är med.