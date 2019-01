Åtalas för grov smuggling – hade hundratusentals enheter

De två männen ska enligt åtalat ha fört in dopningsmedel i landet motsvarande sammanlagt 134 640 enheter om 5 mg aktiv substans. Det är cirka 19 268 dagsdoser. Varorna fördes in till Sverige den 29 november 2016 via Arlanda och fraktades sedan vidare till andra mannens bostad i Örnsköldsvik för vidare hantering.

Männen åtalas också för grovt dopningsbrott eftersom de i överlåtelsesyfte även förvärvat dopningsmedel som motsvarar 185 454 enheter eller cirka 18 000 dagsdoser. Detta ska ha pågått under okänd tid men åtminstone fram till i december 2016.

Födda på 70- och 90-talet

Den ena av de två männen åtalas också enskilt för två mindre dopningsbrott, samt ringa narkotikabrott. Kvinnan och denna man åtalas på en sjätte punkt tillsammans för ytterligare ett dopningsbrott, om än ringa.

Den ena mannen och kvinnan är födda i mitten på 70-talet och den andra mannen i mitten på 90-talet.