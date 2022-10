Avtalet klart: Sjuktransporter säkrade i Örnsköldsviks skärgård

Under måndagen kom Örnsköldsviks kommun och Region Västernorrland överens om hur sjuktransporter ska fungera under vintertid från Ulvön, Trysunda och Strängöarna. Avtalet innebär att boenden på Ulvön garanteras sjuktransport med M/F Ulvön. Perioden som det handlar om är under november till och med mars.

Örnsköldsviks kommun kommer stå för 300 000 kronor och Region Västernorrland står för 200 000 kronor.

Grundutbildning i första hjälpen

”Det är Region Västernorrland som ansvarar för sjuktransporter i hela länet, men med gemensamma krafter och innovativa idéer kan vi på detta sätt lösa problem tillsammans”, säger Glenn Nordlund (S), ordförande i Regionstyrelsen, i ett pressmeddelande.

I och med avtalet förbinder sig även regionen att ombesörja grundutbildning i första hjälpen med enkla hjälpmedel, för att ge trygghet och att hålla kontakt med hälso- och sjukvårdspersonalen i ambulansen.