Personbil körde in i sidan av buss

En personbil körde in i en buss i höjd med Stavreviken, norr om Timrå, under fredagseftermiddagen. Larmet kom in 16.01.

– Det är en bil som har kört in ganska rejält i sidan av bussen, säger inre befäl Henrik Cedergren vid räddningstjänsten Medelpad.

Två personer var inblandade i olyckan, som skedde på väg 684. Ingen av dem kom till skada. Bussen blockerade hela vägbanan ett tag, men nu är ett körfält öppet och det går att passera vid olycksplatsen. Polisen finns på plats och dirigerar trafiken. En bärgare är också kallad. Texten uppdateras. Dela Dela

