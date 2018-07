Så här såg branden ut från Högakustenbron. Foto: Sofie Hallqvist

Blixtarna tvingade räddningstjänsten till uppehåll

På grund av åskovädret som drog in under natten mot söndag blev räddningstjänsten under 1-2 timmar tvungen att avbryta släckningsarbetet och ta skydd i bilarna. Men tack vare regnet och att man snabbt återvände till arbetet håller man fortfarande branden inom begränsningslinjerna.