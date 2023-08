Boende i Ljustorp har fått nog av fortkörare – ”Det har varit High Chaparall”

Enligt de som bor längs vägen har hastighetsproblemet ökat sedan vindkraftparken i Slättmon började byggas.

– När det är skiftbyte så märker vi att de som slutar för dagen och passerar här håller alldeles för hög fart, men inte bara folk därifrån det är nog fler med dem, säger Julia Lundberg.

Varningsskyltar

För en tid sedan stod plötsligt skyltar längs vägen med texten: ”This is a neighborhood road not a racetrack. Please obey the speed limit” och ”Slow down. Obay the speed limit.” Skyltar som satts upp av Eolus vind, Stor-Skälsmon vidkraftspark. Något som projektledaren bekräftar när SVT Västernorrland ringer upp.

– Ja det är vi som satt upp skyltarna. Vi fick in klagomål från boende och bestämde då att sätta upp skyltar för att minska fortkörning, säger Erik Nilsson projektledare på Eolus vind.

Dödsolycka i Ljustorp

Det var så sent som i februari som en man i 80-årsåldern omkom efter att ha blivit påkörd av en personbil i Ljustorp. Den äldre mannen som var ute och rastade sin hund vid olyckstillfället omkom sannolikt omedelbart. En man misstänks bland annat för vållande till annans död och grov vårdslöshet i trafik. Karin Åhlin är orolig att det ska ske fler allvarliga olyckor.

– Man bara väntar på att det ska hända någonting mer, säger hon.

I klippet berättar boende längs vägen om deras oro.