Buske satte fyr på flerfamiljshus

Larmet om en brand i ett flerfamiljshus, med nio lägenheter, i Härnösand nådde SOS Alarm på måndagskvällen vid 20:30-tiden.

– Det hade tidigare brunnit i en buske på utsidan huset och det har då spridit sig och krupit in under grunden i vegetationen och in i källaren, säger räddningsledaren Jörgen Pallin på plats.

Räddningstjänsten hade inledningsvis problem att komma åt källan till branden inifrån huset. Efter en stund fick man in en rökdykare som kunde släcka där branden startat.

– Läget är under kontroll. Vi har släckt nu och håller på och ventilera ut röken. De som bor i huset kan återgå till sina lägenheter, säger Pallin vid 21:50-tiden.