Busschaufförer i länet använder mobil under körning

Totalt i hela landet kom det in över 3000 anmälningar under 2019 till länstrafikbolag och regioner om att busschaufförer använt mobiltelefon i trafiken. I Västernorrland handlar det om 25 fall, trots att det är otillåtet att använda mobilen under körning.

– Det råder nolltolerans mot mobilanvändning under färd, säger Michaela Björk, informatör på Din tur.

Chaufförer kan bli uppsagda

Varje fall leder till en utredning, men vilka konsekvenser det kan få för busschaufförerna varierar.

– Det kan bli allt från samtal tilll att de inte längre får jobba kvar, säger Michaela Björk.

