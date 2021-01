Busstrafiken rullar sakta igång -men fortfarande begränsningar

Efter snökaoset börjar nu busstrafiken sakta rulla igång igen – men fortfarande med stora begränsningar. Under onsdagen kommer Din Tur komma med nya besked Foto: svt

All busstrafik i länet – förutom i Ånge – har stått still under tisdagen, men nu börjar den så sakta rulla igång. Begränsningarna är dock ännu stora på många håll.