Centerns landsbygdspolitik presenterad hemma hos Fälldin

Köket i Ramvik var länge riksbekant. Det stod i centrum för svensk inrikespolitik under fälldinregeringarna under 70- och 80-talen. Thorbjörn Fälldin själv gick bort för två år sedan i en ålder av 90 år men hans änka Solveig lever kvar och hade bjudit in nuvarande partiledaren Annie Lööf att presentera landsbygdspolitiken inför ett tiotal medierepresentanter.

Tusen fler poliser

– Den svenska landsbygden är Sveriges ryggrad. Men på många platser, inte minst här i Norrland, har staten vänt landsbygden ryggen. En röst på Centerpartiet är en röst för att landsbygden ska utvecklas, inte avvecklas, säger Annie Lööf.

Den stora nyheten är ett avdrag för medlemmar i samhällighetsföreningar på landsbygden som skulle innebära upp till 3 000 kronor mer i plånboken. Det kan röra till exempel avgifter för vägar, gatlysen, lekplatser, avloppsledningar, badplatser och bryggor.

– Det är en viktig rättvisefråga för människor på landsbygden. Dels vill vi uppmundra dem, dels tycker vi det är fel att de själva får ordna sin egen service samtidigt som de finansierar andras via skattsedeln.

Totalt är satsningen värd två miljarder under nästa mandatperiod.

Partiet vill i övrigt bland annat satsa på 1 000 fler poliser i Norrland fram till 2024, avskrivning av studielån för glesbygdsbor och en halv miljard kronor på en riktad järnvägssatsning.

Åtta förslag

Partiets så kallade Norrlandsrapport innehåller åtta förslag:

1. Fler fasta läkarkontakter och bättre läkartäthet i Norrland

2. Mobila ungdomsmottagningar i Norrland

3. Fler poliser i Norrland

4. Avskrivning av studielån för den som arbetar i glesbygdskommun

5. Åtgärdspaket för bättre vägar i norra Sverige

6. Åtgärdspaket för bättre järnvägar i norra Sverige

7. Värden från naturresurser ska stanna där de skapas

8. Landsbygdsavdrag för likvärdig service och mer pengar i plånboken för människor på landsbygden