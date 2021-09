De sju stöldmisstänkta släppta på fri fot – fortfarande misstänkta

Det var 19-tiden i fredags som de sju personerna, en kvinna och sex män, greps och så småningom anhölls av jouråklagare.

Enligt uppgifter ska de ha tagit sig in i en fastighet på en mindre ort i Kramfors kommun och utsatt två personer för brott.

Polis och åklagaren har hittills varit förtegna om detaljer i ärendet och vad det hela egentligen handlar om, men brottsrubriceringarna gäller alltså grov stöld och olaga frihetsberövande.

Försvagade misstankar

Kammaråklagare Catharina Kjelsson som tagit över som förundersökningsledare övervägde under måndagen om hon skulle gå in med en häktningsbegäran till domstolen mot de sju misstänkta – men under eftermiddagen beslutades att alla skulle släppas på fri fot.

– Misstankarna mot dem kvarstår, men har försvagats. I dagsläget uppnår misstankegraden inte sannolika skäl, och då kan vi inte hålla dem frihetsberövade längre, säger hon.

Är de kända hos polis och rättsväsende sedan tidigare?

– Ja, ett par av dem är det.

Vad har de sagt i förhören hittills?

– Alla förnekar brott.