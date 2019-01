Här kan hemlösa värma sig dygnet runt

Slink in är en daglig verksamhet som drivs av socialtjänsten och vänder sig till människor i socialt utanförskap. Verksamheten stödjs av olika sponsorer och samarbetar också med olika organisationer som till exempel Frälsningsarmén, KRIS och LP-stiftelsen. Slink in har runt 10 000 besökare per år eller 45-50 personer per dag. Ambitionen är att stötta människor till en förändring i deras liv.

Källa: Sundsvalls kommun