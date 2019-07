Dement man slogs med rollator och knivskar undersköterska

Händelsen inträffade i mitten av juli i år. Mannen som sovit dåligt under natten var under morgonen orolig och betedde sig hotfullt. Han slogs och sparkades, samt använde rollatorn som tillhygge och lämnade därefter avdelningen med personal som följde efter medan polis tillkallades.

Stängde in expediten

Mannen gick sedan tillbaka in i sjukhuset via en annan väg, körde på flera personer med rollatorn och tog sig slutligen in på en kiosk. Där stängde han in expediten så att denne inte kunde ta sig ut. Två anställda på sjukhuset och en civil man gick för att hjälpa till men de såg då att mannen fått tag i en kniv som han viftade med. En av undersköterskorna fick ett ytligt skärsår på insidan av armen.

Fick lugnande medel

Slutligen kom polis till platsen som tog honom tillbaka till avdelningen där han fick upprepade doser av lugnande medel. Polisen har själva gjort en anmälan av händelsen och nu har arbetsgivare gjort en anmälan till Arbetsmiljöverket.