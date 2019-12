Det här är en testbädd – hör Mattias O'Nils berätta

Mattias O’Nils, projektledare för IoT Testbäddar och centrumledare för forskningscentret Sensible Things that Communicate, STC, på Mittuniversitetet förklarar vad en testbädd är för något och varför det heter just testbädd.

