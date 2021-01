Dödläge i striden om bussarna – inget avtal trots förhandlingar sedan april

Inte heller vid sista försöket innan årsskiftet kunde parterna komma överens – nu skjuts frågan in på det nya året.



Förhandlingarna om ekonomisk kompensation för raset av antalet resenärer började redan i april i fjol, men ännu tycks parterna stå en bra bit ifrån varandra.

Sveriges största bussföretag

På ena sidan står landets största bussföretag Nobina, och på den andra Region Västernorrland.



Nobina har ett avtal med regionen om att köra busstrafik, ett avtal som är rörligt vilket innebär att bussföretaget drar in mer pengar om fler reser och mindre om resandet minskar. Nobina menar att pandemin är en exceptionell händelse som faller utanför det normala avtalet.

Hotade stoppa trafiken

Per Wahlberg (M), ordförande i kollektivtrafikmyndigheten

Tonläget har stundtals varit högt – i somras hotade Nobina med att ställa in trafiken i Sundsvall och Örnsköldsvik om inte kompensationsfrågan löstes.



Region Västernorrland har fått ersättning från staten för tappet av biljettintäkter under perioden mars-juni och erbjudit Nobina ersättning på 5,5 miljoner, ett förslag som bussföretaget tackat nej till enligt ett protokoll SVT tagit del av.



Om det även blir ett statligt stöd för förlusterna under perioden juli till december, är däremot mycket oklart.

”Bollen ligger hos Nobina”

Men trots att förhandlingar har pågått ända sedan april, står man alltså fortfarande utan en uppgörelse.



– Vad händer nu i frågan?



– Nu ligger bollen hos Nobina, vi väntar att de kommer höra av sig, säger Per Wahlberg (M), ordförande Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län.



– Mitt jobb är ju att värna skattebetalarnas intressen i det här, säger Wahlberg och lägger till att han inte vill se ett avtal med överkompensation för Nobina.



– Kommer vi inte överens finns flera scenarier, ett av dessa är att avgöra saken rättsligt, säger han.