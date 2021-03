Earth hour i Härnösand – gatubelysning och Vårdkasberget släcks ned

– I ungefär tio år har vi varit engagerade i Earth hour. Det är ett sätt att kommunicera klimatfrågor till våra företagare, säger Daniel Johansson, hållbarhetsstrateg i Härnösand kommun.

Under Earth hour deltar flera människor runt om i världen i kampen mot ett bättre klimat genom att släcka alla ljus under en timme. Den 27 mars klockan 20.30 släcker Härnösands kommun ned gatubelysningen i tätorten och på Vårdkasen. Under hela veckan har flera aktiviteter utförts digitalt för att belysa klimatkrisen och öka kunskapen om de globala målen.

-Vi har länge jobbat med fokus att vara miljöledande kommun och samla krafter för att jobba med miljöfrågor, säger Daniel Johansson.