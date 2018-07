En man misstänks ha tagit sig förbi polisens avspärrningar till den lägenhet som brunnit. Foto: Simon Fredling Jack, SVT

Efter brand i flerfamiljshus: Man tog sig in trots avspärrningar

En person greps i Timrå under tisdagen misstänkt för mordbrand i ett flerfamiljshus. Sent i går kväll tog sig en annan man in i lägenheten, trots polisens avspärrningar. Han misstänks nu för överträdelse av myndighetsförbud.