Efter datahaverierna – IT-chef vill se säkerhetssamarbete mellan kommuner

Två mycket allvarliga händerlser har visat hur utsatta kommunernas IT-system är för olika intrång. I Kalix kommun har man ännu inte fått igång datasystemen efter utpressningsförsöket från ännu okända hackers, och i Sundsvall upptäcktes ett säkerhetshål som bedömdes ligga på nivån 10 på MSB:s 10-gradiga riskskala.



– Intrången sker hela tiden, säger Petra Malmberg som är IT-chef på Ånge kommun.

Inget operativt stöd

– Dels är det attacker mot servermiljöer där man försöker hitta hål, vägar in, och dels görs det försök att via medarbetare komma in i systemen där det kan röra sig om mail med länkar som medarbetare klickar på.

Ånge är ju en liten kommun med begränsade resurser, konstaterar hon, och pekar på att det inte heller finns något operativt stöd på nationell nivå.



– Vi står helt själva, suckar hon och berättar att kommunen nyligen haft övningar för backup-planer om datasystemen slås ut.

Vill se ett säkerhetssamarbete

– Jag skulle vilja kunna ringa en insatssstyrka den dag det här händer här – för det kommer att hända, säger hon och jämför med hur olika myndigheter kan samverka under exempelvis en större skogsbrand.

Se Petra Malmberg i klippet – och hör hennes förslag hur säkerheten och krishanteringen konkret skulle kunna förbättras.

*fotnot: MSB är förkortningen för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.