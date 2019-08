Larmet inkom 02.49 under torsdagsmorgonen. Personal på plats sökte då efter en gasläcka men under arbetet så råkade en man i 50-årsåldern andas in gasen.

Därför fördes mannen till sjukhus. Ännu finns inga uppgifter om skadeläget.

Polisen har varit på platsen och hållit förhör med inblandade. En anmälan om en arbetsplatsolycka har skrivits.