Efter travolyckan: kusk vårdas för hjärnskakning och inre blödningar

Det var under torsdagens V4-tävlingar på Dannero i Kramfors som olyckan var framme. En seriekrock med fyra ekipage inblandade ledde till att fyra kuskar kastades till marken. Två av dem fick föras till sjukhus, en till Sundsvall och en till Örnsköldsvik.

En kusk från Hälsingland var den som skadades värst och fick spendera natten på Sundsvalls sjukhus.

Inre blödningar

– Jag har just pratat med hans fru och fått beskedet att han bland annat fick hjärnskakning och två inre blödningar, som är under kontroll, och att han snart får åka hem, säger travbanechef Jens Berglund till SVT under fredagen.

Berglund har också informerat om olyckan på Danneros Facebooksida och där tackat alla inblandade som hjälpte till med räddningsarbetet.

Kritiska röster har höjts för att det inte fanns någon ambulans på plats under tävlingen men Berglund menar att en sådan lösning inte är möjlig – även om den hade varit önskvärd.

– Det är klart att alla vill ha en ambulans här men man måste väga in praktiska saker som risker och tillgång på ambulanser. Sedan ligger ju Dannero lite avsides jämfört med till exempel Bergsåker som har fem minuter till Sundsvalls sjukhus.

Ovanlig olycka

Jens Berglund säger att sådana här olyckor med såpass många inblandade är ovanliga inom travsporten.

– Under mina sju år här har jag inte varit med om något liknande. När man ser bilderna från olyckan är det svårt att tro att det kunde gå så pass bra.

De inblandade hästarna klarade sig undan med ytliga skrubbsår och två av kuskarna blev ordentligt mörbultade men har ingenting brutet.