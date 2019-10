Mellanstadieelever föreläste på engelska för internationellt besök

Avdelningen för Utbildningsvetenskap på Mittuniversitetet ingår under tre år i ett EU-finansierat projekt, EIPTE – Entrepreneurship in Initial Primary Teacher Education. Ett strategiskt samarbetesprojekt tillsammans med flera internationella högskolor. Bredsands skola var där för att dela med sig av hur de jobbar på just sin skola med värdeskapande lärande.

Alla eleverna berättade i turordning exempel på projekt de hållit på med på sina lektioner och efter föreläsningen svarade de på frågor från lärarstudenterna. De ville veta vad de tyckte var roligast i skolan.

Ett exempel på kreativt lärande som en av lärarna berättade om var att eleverna fått skriva dikter som de sedan tog med till ett äldreboende och läste upp för de gamla.