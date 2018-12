Ellen Tejle hyllar uppväxten i Undrom

Ellen Tejle har hunnit med en hel del under sina 34 år. Hon växte upp i byn Undrom några mil öster om Sollefteå där den kulturella myllan var extra fruktbar under slutet av 1990-talet.

– Det var otroligt kreativt och sprudlade av kultur. Man kunde göra vad man ville, radioprogram eller tidningar, och många engagerade sig inom teatern, säger Ellen.

Startade Urkult

Hennes föräldrar var för övrigt initiativtagare till festivalen Urkult som startade i Näsåker 1995.

– Med dem som förebilder lärde jag mig att det man pratar om också går att göra och fortfarande är det så att får jag en idé så kör jag.

Redan efter högstadiet gav hon sig ut i världen, närmare bestämt till Uppsala, där hon läste journalistik på gymnasiet. Sedan bar det av till Göteborg, för till Stockholm skulle hon inte.

– Alla sade ”bli inte en nollåtta nu” så jag försökte undvika Stockholm men naturligtvis hamnade jag där ändå, säger hon med ett skratt.

Tog över anrik biograf

Det första tiden i huvudstaden var inte lätt men hon kom på ett knep. År 2008 var hon med och tog över den gamla kvartersbiografen Bio Rio på Södermalm.

– Jag ville bygga upp samma känsla som fanns i Undrom, där allt var personligt och nära. Och vi vågade att ta steget att göra något mer än bara erbjuda bio, utan även mat, kultur och plats för samtal och möten.

Det var också under biotiden som Ellen tog initiativ till A-märkning av filmer, en sorts konsumentupplysning. En A-märkt film ska klara det så kallade Bechdeltestet som innebär att den innehåller två kvinnliga karaktärer som pratar med varandra – om något annat än män.

Spridits över världen

Sedan lanseringen 2013 på fyra biografer i Sverige har Ellen Tejle som talesperson sett till att A-märkningen fått global spridning.

– Det är otroligt vilken spridning den fått i världen och nu handlar det inte bara om film utan om att synliggöra ojämställdhet och rasism i andra sammanhang.

Själv har hon fått resa runt till ställen som Kina, Sydafrika och Brasilien, liksom USA och Europa. Och brittiska public service-företaget BBC har haft ögonen på henne. I november offentliggjorde BBC sin årliga lista över årets mest inspirerande och inflytelserika kvinnorna och som andra svenska någonsin var Ellen Tejle med.

– Ja, herregud! När de först hörde av sig trodde jag att de vänt sig till fel person. Men det är förstås en stor ära att vara med på samma lista som så många duktiga kvinnor.

Medverkar i stjärnspäckad film

Under hösten har hon också varit aktuell som medverkande i dokumentärfilmen This changes everything. Den handlar om sexismen och ojämställdheten i filmens värld och är späckad med Hollywoodstjärnor som Meryl Streep, Sharon Stone och Reese Witherspoon.

– Min scen sticker verkligen ut i filmen, jag är ju ingen skådis alls utan med mer som en aktivist.

Bio Rio är numera historia för Ellen Tejle. Förutom att driva en restaurang i Stockholm chefar hon sedan 2017 över mediehuset Fanzingo i Alby, Botkyrka, som verkar för ”fler demokratiska, inkluderande och representativa medier”. Målgruppen är främst unga i åldern 13–30 i förorter och på gles- och landsbygd.

Kampanj för märkning av nyheter

Under 2019 planerar de att dra i gång en kampanj för A-märkning av svenska nyheter.

– Vi får se vilka kriterierna blir men det handlar om att lyfta fram andra nyheter än kriminalitet, olyckor och politiska utspel. Att visa att allt är inte negativt, säger Ellen Tejle.

Fanzingo har flera lokala nätverk, hubbar, utspridda i landet, bland annat i Skellefteå och Haparanda. Och de ska bli fler i framtiden.

– Nu är jag peppad på att dra i gång något även i Västernorrland, mitt hemlän som jag känner lite extra för, säger Ellen Tejle.