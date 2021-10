Fick 20 miljoner till digital tjänst redan 2018 – därför har regionens vårdapp dröjt

En digital vårdtjänst i regionens regi har varit på tapeten länge.

Redan 2018 fick regionen drygt 20 miljoner kronor från EU:s strukturfonder för att utveckla och införa nya och befintliga digitala tjänster för att förbättra tillgängligheten till privat och offentlig service.

I projektet som gick under namnet ”Digga Hälsocentral” var en av tjänsterna just att kunna träffa en doktor via ett videosamtal på mobilen. Då hoppades regionen att det skulle kunna vara i drift i slutet av 2019.

I drift senast juni 2022

Nu är det nya beskedet att regionens digitala vårdcentral ska vara i bruk i mitten av nästa år.

Regionens digitala vårdcentral är tänkt att öka tillgängligheten på primärvården i länet. Via appen ska man kunna söka hjälp och rådgivning även på kvällar och helger och dessutom kommer det finnas möjlighet att komma i kontakt med en läkare via appen. Ett digitalt besök kommer dessutom att kosta mindre än ett besök på en fysisk vårdcentral.