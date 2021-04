Fler kommuner i Västernorrland kan få hårdare restriktioner

Örnsköldsviks kommun har infört extra restriktioner i samråd med regionen för att hantera situationen, och Hans Boman är inte främmande för att övriga kommuner i länet kan behöva följa efter.



Varför har då just Örnsköldsvik drabbats så tungt av smittan under den tredje vågen av smittan?



– Vi tror att det beror på att smittan kom in från Västerbotten i början av februari, säger Hans Boman

– Men exakt vad det beror på vet vi inte riktigt, men det är ju en kommunen med många tunga industrier med anställda som har svårt att jobba hemifrån, säger han.