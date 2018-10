Flera fall av misshandel i länet

I Sundsvall beordrades flera polispatruller till en adress där en man, anhållen i sin frånvaro, befann sig. Väl framme på platsen kunde polisen gripa den anhållne i närheten. Mannen misstänks bland annat för olaga hot och misshandel mot en kvinna som han har haft en relation med. Han är också misstänkt för nya brott under fredagkvällen, bland annat misshandel.

Misshandel och hot i Kramfors

En kvinna i Kramfors ska ha misshandlat en man som hon har en relation till under fredag kväll. Polisen höll under kvällen förhör med de inblandade och upprättade en anmälan om misshandel. Senare under natten ryckte polisen ut till samma adress. Nu på grund av att hot uttalats mellan mannen och kvinnan. Det är inte känt vem som hotade vem men en anmälan om olaga hot upprättades.

Upprört i Timrå

Det var oroligt och upprört bland en stor samling personer vid en gymnasieskola i Timrå kring midnatt. Polisen åkte till skolan och kunde, efter att de identifierat vittnen och målsägare, åka från platsen med en anmälan om olaga hot och misshandel.

Man angrep bil med tillhygge

En kvinna i Sollefteå larmade natten mot lördag att hon angripits av en man med ett tillhygge när hon satt i sin bil. Polisen kunde tidigt på lördagsmorgonen gripa den misstänkta mannen. jouråklagare har beslutat att anhålla mannen som misstänks för försökt till grov misshandel, olaga hot och skadegörelse.