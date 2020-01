Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd Javascript är avstängt Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video Läs mer om webbläsarstöd Sollefteås kommunalråd deltog i krismötet med civilminister Lena Micko under fredagen. Foto: SVT

Flera kriskommuner i möte med civilministern idag

Många mindre kommuner knäar under tunga ekonomiska bördor. Staten undersöker nu hur den bäst kan hjälpa till och bjöd in till möte under fredagen.

– Det blev ett bra möte, tyckte Lena Micko (S), civilminister.

Johan Andersson (C) Sollefteås kommunalråd, var en av deltagarna. Han tog bland annat upp frågan om det generella statsbidraget. – Det smetas ut över alla kommuner utan hänsyn till vem som har störst behov, menar han. Lena Micko talar om att det krävs samarbete för att hjälpa kommunerna och berättar att regeringen tillsatt en välfärdskommission för att utveckla välfärden. Hör mer i videon! Dela Dela

