Två flickor utsatta för rånförsök i Sundsvall: ”Vi var chockade”

– Det var tre killar som kom fram till oss och försökte tvinga av oss pengar, mobiler och cyklar, och en av dem sa att de ska ”robba” oss, säger flickan som är i tioårsåldern.

En av mammorna kunde identifiera pojkarna och har nu polisanmält händelsen.



– Det känns som att man måste göra det, det är viktigt. Det här är inte okej, säger mamman.

Polisen kommer inte att hantera ärendet just nu, på grund av resursbrist under sommaren, men de kommer jobba vidare med rånförsöket.



– Jag kommer att dela ärendet till en utredare så snart som möjligt och se om socialtjänsten ska kopplas in, säger Patrik Sundlöf, förundersökningsledare och gruppchef på polisen.

I klippet ovan kan du höra flickan och hennes mamma berätta vad som hände. Båda vill vara anonyma.