Vägtransportledaren: ”Folk skiter i oss”

Just nu pågår ett projekt i Loviken vid jämtländska gränsen där en stor vindkraftspark håller på att uppföras. Alla kraftverk transporteras just nu per lastbil från hamnen i Härnösand.

70 m långa

Transporterna av de över 70 meter långa vingarna till kraftverken sker nattetid då trafiken är mindre. Men även dagtid skeppas riktigt stora komponenter, vilket ställer till med problem.

– Man stoppar ut en stoppspade men det skiter folk fullständigt i. De verkar ha annat att göra, säger, Lars Wiström, vägtransportledare på Trafikverket.

Vill skydda andra

– Vi finns ju där för dem. För de andra trafikanterna. Vi ska ju försöka undvika farliga situationer. Om man kör in i vår kolonn kan man ju hamna mellan oss och transporten. Det kan bli farligt. Följ våra anvisningar så blir det inga olyckor, avslutar Lars Wiström.