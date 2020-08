Förbättrat covid-läge – ingen inlagd på IVA senaste två veckorna

Antalet bekräftade fall har minskat något i Västernorrland de senaste veckorna. Vecka 31 registrerades 38 fall vilket kan jämföras med 64 fall vecka 30. I likhet med tidigare står Sundsvall fortfarande för en stor majoritet av alla nya registrerade fall i regionen.

– 71 procent av alla nya fall vecka 31 registrerades i Sundsvall. Härnösand ligger näst högst, säger Maria Tempé, biträdande smittskyddsläkare.

Sedan två veckor tillbaka finns ingen person inlagd på IVA till följd av av covid-19.

Ett förbättrat läge

Västernorrland fortsätter samtidigt att ha ett högt antal sjukdomsfall räknat per 100 000 invånare. Vecka 30 hade länet 26 registrerade sjukdomsfall per 100 000 invånare vilket kan jämföras med rikssnittet på 13 fall per 100 000 invånare.

– Totalt sett så ser vi ändå ett tydligt förbättrat läge i regionen, säger Maria Tempé.

Redo att trappa upp

Under Region Västernorrlands presskonferens under onsdagen meddelade man att man börjar närma sig en punkt då man måste börja tänka på att avveckla regionens krisledning. Detta eftersom man vill undvika så kallade undanträngningseffekter, alltså att annan sjukvård får stå tillbaka på grund av den stora coronaberedskapen.

– Men vi måste samtidigt behålla beredskapen att trappa upp igen ifall ett andra utbrott sker, säger Anders Sylvan, tf regiondirektör.

Inför hösten har regionen även beställt 400 000 sprutor för att säkerställa att man inte står utan utrustning ifall man får möjlighet att börja vaccinera befolkningen.