Förde bort barn i sexuellt syfte – döms till fängelse

Av domen framgår att 18-åringen haft kontakt med barnet under våren, främst via sociala medier. Deras kontakt har inte varit av sexuell natur men 18-åringen har under förhör uppgett att han länge fantiserat om att ha sex med barnet.

Den 2 maj i år plockade han upp barnet i en bil och körde sedan runt till ett antal avskilda platser där han planerat genomföra övergreppet. Han vågade dock inte genomföra det. Ungefär samtidigt som barnet uppger att det vill åka hem stoppas de av en polispatrull och 18-åringen grips.

Har sökt hjälp

18-åringen förekommer inte i polisens register sedan tidigare men har sökt hjälp hos psykiatrin för sina oönskade tankar om sex med barn.

Det har inte förekommit något våld i samband med bortförandet av barnet men Ångermanlands tingsrätt konstaterar att det varit i princip omöjligt för barnet att säga nej till 18-åringen. Barnet har heller inte kunnat avbryta färden och ta sig hem på egen hand och rätten menar därför att 18-åringen gjort sig skyldig till människorov.

Mildare rubricering

Åklagaren hade yrkat på att även fälla mannen för brottet ”förberedelse till våldtäkt mot barn”. Men här menar rätten att bevisningen inte räcker utan väljer att döma 18-åringen för ”kontakt för att träffa ett barn i sexuellt syfte”.

Fängelse och skadestånd

Minimistraffet för människorov är fyra års fängelse och rätten menar att straffvärdet för mannens brott är fängelse i fyra år och sex månader. Men på grund av hans ålder, att han tidigare är ostraffad och att han självmant berättat om sin dragning till barn döms han nu till fängelse i två år och sex månader. Han ska också betala 25 000 kronor i skadestånd till barnet.