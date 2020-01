Foto: SVT

Före detta idrottsstjärna lurad på miljonbelopp

En 38-årig Sundsvallsbo ställs inför rätta till veckan bland annat för miljonbedrägerier. Han misstänks ha fått flera finansiärer att gå in med totalt drygt 2,2 miljoner kronor i en satsning på en idrottsapp – som inte fanns.

Bland de lurade finns en före detta elitidrottare med förflutet i en klubb i länet. Via sitt bolag har mannen gått in med närmare en miljon kronor i bluffprojektet.

38-åringen står åtalad för flera brott. Det allvarligaste är grovt bedrägeri där han enligt kammaråklagare Catharina Kjelssons gärningsbeskrivning förmått fem olika investerare att satsa stora belopp i utvecklandet av en mobilapplikation som skulle användas av arrangörer av idrottsevenemang. 38-åringen påstod sig ha de rättigheter som behövts och hänvisade till dokument och avtal som enligt åtalet är falska. Påhittat Investeringarna från finansiärerna skulle kunna ske genom mannens aktiebolag – som inte heller de exsisterade. För att övertyga finansiärerna har 38-åringen också enligt åklagaren upprättat falska avtal med andra påhittade investerare som han visat upp för att ge sken av att andra intressenter hade för avsikt att gå in med pengar i projektet. Han har också uppgett att flera idrottsföreningar på elitnivå varit intresserade av att använda sig av appen, som enligt 38-åringen skulle ge avkastning i miljonklassen. Inga rättigheter För att få finansiärerna att göra investeringar för att ta fram och utveckla appen har han utgett sig för att vara andra personer och hittat på fiktiva kostnader. I själva verket satt 38-åringen inte på några rättigheter för ändamålet, och elitklubbarnas intresse för projektet var även det uppdiktat. Bubblan sprack sommaren 2017. Då hade fem privatpersoner och företrädare för bolag under en tvåårsperiod satsat sammanlagt 2 211 733 kronor i något som visade sig vara ett luftslott. Lurad på 915 000 Hårdast drabbad är en tidigare elitidrottare som under ett flertal säsonger företrätt en av länets klubbar på elitnivå. Genom sitt bolag gick han in med totalt 915 000 kronor. Pengar som han nu kräver tillbaka. Rättegången mot 38-åringen inleds på tisdag i Sundsvalls tingsrätt och pågår i fyra dagar. Dela Dela

