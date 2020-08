Förföljde kvinna – Örnsköldsviksbo begärs häktad

I slutet av februari började en 23-årig örnsköldsviksbo att på olika visa intresse för en kvinna, uppvaktningen var dock inte önskad. Något som kvinnan också lät honom förstå.

23-åringen gav sig dock inte utan fortsatte att kontakta henne via telefon, sms och sociala medier. Till slut tyckte kvinnan att det var obehagligt och polisanmälde mannen. I början av maj beslutade så Ångermanlands tingsrätt att ge 23-åringen kontaktförbudförbud.

Fortsatta kontaktförsök

Det avskräckte dock inte 23-åringen som redan två dagar efter beslutet fortsatte att skicka sms till kvinnan. Senare skickade han fler meddelanden och lämnade även blommor.

I veckan valde kammaråklagare Katarina Becker att åtala honom för ofredande och för att ha överträtt kontaktförbudet vid fyra tillfällen. Enligt åtalet erkände 23-åringen då att han begått brotten.

Risk för fortsatt brottslighet

Två dagar efter att åtalet lämnats in tas 23-åringen in till förhör hos polisen. Efter förhöret anhålls mannen och åklagare Becker begär att han ska hållas i häkte. Dels för de brott han redan åtalats för, men begäran om häktning visar också att mannen fortsatt att bryta mot kontaktförbudet. Han misstänks nu för överträdelser under ytterligare sex dagar i juli.

Som skäl för häktning anger åklagaren att det finns risk för att mannen fortsätter att begå brott.