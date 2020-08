Fyra män anhållna – misstänks för utpressningsförsök

Polisen är förtegen i ärendet eftersom utredningen precis inletts och vill därför inte gå in på några detaljer kring händelsen. Männen påträffades i en bild på E14 i höjd med Stöde vid lunchtid under lördagen, efter att Polisen fått in ett samtal.

– Det sitter fyra stycken frihetsberövade i ett ärende som just nu rubriceras som utpressningsförsök, säger Anderz Ohlsson, jourhavande förundersökningsledare vid polisen.

Männen, som är mellan 30 och 40 år gamla är sen tidigare kända av polisen. Utredningen leds av enheten för grova brott vid polisen.

– De har precis blivit förordnade med offentliga försvarare och kommer nog höras under eftermiddagen, säger Anderz Ohlsson.