Enligt anmälan som upprättades under det senaste dygnet, ska våldtäkten ha skett inomhus i Sollefteå. Polisen hämtade under söndagen in två män som efter förhör har anhållits av åklagare.

– Det handlar om en grov våldtäkt där målsägande och misstänkta inte är okända för varandra, säger Annika Collin som är pressansvarig på åklagarmyndigheten.

Utredningen leds nu av åklagare som har fram till onsdag på sig att besluta om männen ska häktas eller släppas.